Малком: до окончания сезона чемпионата России уеду в Бразилию

Бразильский нападающий «Зенита» Малком поделился планами на ближайшее время.

Малком отметил, что собирается покинуть расположение петербургской команды до окончания сезона РПЛ.

«В какой‑то момент точно уеду. Думаю, до окончания сезона, потому что очень хочется не пропустить этот момент. И отпраздновать вместе с Габриэлем, так мы назовем нашего сына, этот чемпионский титул. Если честно, как только я узнал, что стану отцом, я стал забивать и до сих пор не могу остановиться. Эти победы, в том числе, для него. Очень хочется застать этот волшебный момент», - приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом страны еще по итогам 26-го тура.

Накануне команда из Северной столицы сыграла вничью с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ со счетом 2:2.