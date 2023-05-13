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«Приемлемый результат». Ерохин – о ничьей с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» не расстроен, что не удалось победить.
13 мая 2023 20:36
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал итоги матча 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором команда из Санкт-Петербурга принимала «Краснодар».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Мы играли на победу, с первой минуты старались оказывать давление, забили гол. Я думаю, что подходы были к тому, чтобы забить второй, но игры по-разному складываются, поэтому то, что в концовке матча удалось забить гол и сравнять, исходя из того, как складывался матч, это нормально. Приемлемый результат», - приводит слова Ерохина пресс-служба команды.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом страны по итогам 26-го тура РПЛ.

источник: ФК «Зенит»
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