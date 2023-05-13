«Милан» проиграл на выезде «Специи» в матче Серии А 

«Специя» на своем поле одержала победу над «Миланом» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «орлят» забитыми мячами отличились Пшемыслав Висневски (75-я минута) и Сальваторе Эспозито (85).

Таким образом, «Специя» набирает 30 очков и по-прежнему занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Милан» располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 61 очко.

16 мая команде Стефано Пиоли предстоит ответная встреча с «Интером» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. 21 мая «Специя» отправится в гости к «Лечче».

Серия А

35-й тур

«Специя» – «Милан» – 2:0 (0:0)

Голы: Висневски, 75. Эспозито, 85.