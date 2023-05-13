«Торпедо» уступило ЦСКА и официально лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА принимал московское «Торпедо». Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на пятой минуте встречи – отличился нападающий ЦСКА Федор Чалов. Еще до перерыва армейцы смогли удвоить преимущество в счете – отличился Иван Обляков (38-я минута). Точку в матче на 91-й минуте поставил Чалов – Хорхе Карраскаль заработал 11-метровый, который успешно реализовал Федор, оформив дубль и сделав счет 3:0.

В добавленное время «Торпедо» и вовсе осталось в меньшинстве – Артем Самсонов получил две желтых карточки за короткий промежуток времени и покинул поле.

ЦСКА после 27 туров Российской Премьер-лиги располагается на второй позиции в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Что касается московского «Торпедо», то автозаводцы после этого поражения лишились даже теоретических шансов на сохранение прописки в элите российского футбола – после 27 туров в активе команды 13 очков. «Торпедо» за три тура до конца отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком», «Торпедо» на домашнем стадионе сыграет с «Динамо».

Чемпионат России

27-й тур

ЦСКА – «Торпедо» – 3:0 (2:0)

Голы: Чалов, 5. Обляков, 38. Чалов, 90+1 (с пенальти).

Удаление: Самсонов, 90+2.