«Торпедо» вылетело из РПЛ, за 27 туров команда набрала всего 13 очков

Московское «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.

В следующем туре РПЛ «Торпедо» на домашнем стадионе сыграет с «Динамо».

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

Чемпионом России по итогам сезона-2022/2023 стал санкт-петербургский «Зенит». Команда из Северной столицы оформила титул за четыре тура до конца первенства.