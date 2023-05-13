Геркус признался, что расстроен вылетом «Торпедо» из РПЛ 

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением по поводу того, что команде не удалось сохранить пропуску в чемпионате России в нынешнем сезоне.
«Клуб будет жить, однако я расстроен. С руководством команды связь я не поддерживаю, поэтому не знаю, могу ли я вернуться», – приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».
Добавим, что после поражения от ЦСКА со счетом 0:3 «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в чемпионате России.
Московская команда располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков после 27 проведенных встреч.
источник: «Спорт-Экспресс»