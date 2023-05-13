Дубль Аллера помог дортмундской «Боруссии» разгромить одноклубников из Менхенгладбаха

Футболисты дортмундской «Боруссии» разгромили одноклубников из Менхенгладбаха в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Дониэл Мален (5-я минута), Джуд Беллингем (18, пенальти), Джованни Рейна (90+5), дубль на счету Себастьена Аллера, которому в начале сезона был диагностирован рак яичек. У гостей голы на счету Рами Бенсабини (75) и Ларса Штиндля (86).

Дортмундская «Боруссия» набрала 67 очков и занимает второе место в чемпионате Германии, отставая на одно очко от «Баварии». Менхенгладбахская «Боруссия» с 39 очками находится на 11-м месте.

В 33-м туре 21 мая дортмундцы сыграют в гостях с «Аугсбургом», а менхенгладбахская «Боруссия» отправится в гости к «Байеру».