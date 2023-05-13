Ловчев раскритиковал игру пяти футболистов «Спартака» 

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением по поводу того, кто в составе «Спартака» не обладает достаточно высоким уровнем игры.

«Постоянно твердил, что «Зенит» сильнее любого клуба РПЛ. И на следующий год будут они сильнее. Это вопрос комплектования всех других команд, а не их. Медведева можно поздравить. Каких иностранцев берут с его приходом, как они относятся к футболу и приносят результат. Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Дуарте. Я назвал пять человек, я бы их поменял на одного себя», — приводит слова Ловчева «Матч Премьер».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 50 очков после 27 проведенных игр.

«Зенит» досрочно завоевал титул РПЛ в прошлом туре, обыграв московский клуб со счетом 3:2.