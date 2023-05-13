Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Аяччо»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины, нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Аяччо».

Также в составе парижан сыграют Доннарума, Маркиньос, Рамос, Данило, Хакими, Веррати, Фабиан, Бернат, Экитике и Мбаппе.

Ранее сообщалось, что руководство клуба отстранило аргентинца на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Но позже нападающий принес публичные извинения и вернулся к тренировкам на неделею раньше.

«ПСЖ» после 34 игр набрал 78 очков и лидирует в чемпионате, опережая на три очка «Ланс», который провел на одну игру больше. «Аяччо» с 23 очками занимает 18-е место и находится в зоне вылета из Лиги 1.