Экс-президент «Торпедо» Маслов отреагировал на вылет команды из РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на вылет клуба из Российской Премьер-лиги.

«Очень грустный день сегодня для «Торпедо», - приводит слова Маслова «Спорт-экспресс».

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

После этого поражения «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.