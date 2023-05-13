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«Бросает кубики и определяет состав». Геркус раскритиковал главного тренера «Торпедо»

Московский клуб лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ.
13 мая 2023 21:50
автор: Александр Кожевников

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус раскритиковал главного тренера автозаводцев Жозепа Клотета.

«Мне не нравится новый главный тренер «Торпедо». Не спрашивайте меня про него ничего. Он ставит вообще не понятных людей. Он сам не понимает, кого ставит на поле. Бросает кубики и определяет состав. Я не понимаю, как он выбирает игроков. Детский тренер.

На мой взгляд, он не умеет играть в профессиональный футбол. Это не тренер. Объясните мне его логику, я не понимаю, во что он играет. Что сегодня было в защите? Как это понять?», - приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

После этого поражения «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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