«Тоттенхэм» не выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов 

«Тоттенхэм» лишился возможности принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отметим, что после того, как «шпоры» проиграли «Астон Вилле» (1:2) в матче 26-го тура АПЛ, команда потеряла шансы войти в четверку лучших чемпионата Англии и таким образом клуб лишился возможности завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Добавим, что в настоящее время «Тоттенхэм» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 57 очков после 36 проведенных матчей.