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«Вильярреал» разгромил «Атлетик» и закрепился в зоне еврокубков

Команда занимает пятое место и может квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.
13 мая 2023 22:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Вильярреала» победили «Атлетик» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублями отметились Алехандро Баена (24-я и 90-я минута) и Николас Джексон (37-я и 50-я минута). Еще один гол забил защитник «Атлетика» Айтор Паредес в свои ворота (60).

«Вильярреал» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, дающее право выступить в еврокубках.

«Атлетик» с 47 очками находится на 8-й строчке.

В 35-м туре 20 мая «Вильярреал» сыграет в гостях с «Жироной», а «Атлетик» примет «Сельту».

источник: «Советский спорт»
«Вильярреал» разгромил «Атлетик» и закрепился в зоне еврокубков
Команда занимает пятое место и может квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.
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