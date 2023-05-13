«Вильярреал» разгромил «Атлетик» и закрепился в зоне еврокубков

Футболисты «Вильярреала» победили «Атлетик» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублями отметились Алехандро Баена (24-я и 90-я минута) и Николас Джексон (37-я и 50-я минута). Еще один гол забил защитник «Атлетика» Айтор Паредес в свои ворота (60).

«Вильярреал» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, дающее право выступить в еврокубках.

«Атлетик» с 47 очками находится на 8-й строчке.

В 35-м туре 20 мая «Вильярреал» сыграет в гостях с «Жироной», а «Атлетик» примет «Сельту».