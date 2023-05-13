«Спарта» выкупила Кухту у «Локомотива»

Руководство «Спарта» активировало опцию выкупа форварда «Локомотива» Яна Кухты и оформила полноценный трансфер чеха. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Сообщается, что оформленная сделка устроила обе стороны. Кроме того, «железнодорожники» получат дополнительные выплаты в случае перепродажи 26-летнего футболиста.

Напомним, что Кухта выступал за «Локомотив» с января прошлого года. За московский клуб он сыграл 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Летом 2022 года он перешел на правах аренду в «Спарту», за которую провел 32 встречи, отличился 15-ю забитыми мячами и шестью ассистами.