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Почеттино близок к заключению контракта с «Челси» 

Аргентинский специалист находится без работы с лета прошлого года.
13 мая 2023 22:39
автор: Глеб Шевяков

Маурисио Почеттино согласовал трудовое соглашение с «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 51-летний тренер подпишет контракт с «пенсионерами» в ближайшее время. Сообщается, что лондонский клуб представит нового наставника в скором времени после заключения договора.

Напомним, что Почеттино является безработным после того, как был уволен с должности главного тренера «ПСЖ» в июле 2022 года. Ранее он уже руководил лондонской командой. C 2014 по 2019 годы он был наставником «Тоттенхэма».

В настоящее время «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.

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