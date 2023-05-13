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«С возвращением в лучшую лигу мира». В Первой лиге «поздравили» «Торпедо» с вылетом из РПЛ

Московский клуб лишился шансов сохранить прописку в элите российского фтубола.
13 мая 2023 22:58
автор: Александр Кожевников

Пресс-служба Первой лиги отреагировала на вылет московского «Торпедо» из Российской Премьер-лиги.

«Торпедо» проиграло ЦСКА 0:3 и потеряло шансы остаться в РПЛ в следующем сезоне. С возвращением в #ЛучшаяЛигаМира, черно-белые!», - гласит сообщение пресс-службы второго по значимости дивизиона российского футбола.

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

После этого поражения «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.

«Торпедо» вернулось в РПЛ после семилетнего перерыва перед сезоном-2022/2023, однако по итогам чемпионата вновь отправляется в Первую лигу.

источник: «Советский спорт»
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