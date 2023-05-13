Президент «Торпедо» Савин заявил, что команда будет стремиться вернуться в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Чуда не произошло. Будем работать над тем, чтобы сразу вернуться обратно. В первую очередь спасибо большое всем фанатам, которые поддерживали клуб. Всем огромная благодарность», — приводит слова Савина «Чемпионат».

Напомним, что в матче 27-го тура РПЛ «Торпедо» потерпело разгромное поражение от ЦСКА со счетом 0:3 и потеряло математические шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

На данный момент черно-белые занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков после 27 проведенных матчей.