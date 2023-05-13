Месси был освистан фанатами «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо»

В эти минуты проходит матч 35-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» принимает на своем поле «Аяччо».
Отметим, что перед началом встречи нападающий красно-синих Лионель Месси был освистан парижскими болельщиками во время объявления составов футбольных клубов.
Добавим, что в данный момент счет в матче 4:0 в пользу «ПСЖ». Месси пока не отличился результативными действиями в матче.
Команда Кристофа Галтье лидирует в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 78 очков после 34-х проведенных матчей.
источник: «Советский спорт»