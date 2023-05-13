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«ПСЖ» разгромил «Аяччо», Мбаппе оформил дубль

Месси результативными действиями не отметился.
13 мая 2023 23:50
автор: Александр Кожевников

В Париже (Франция) на стадионе «Пард де Пренс» завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором столичный «ПСЖ» принимал «Аяччо». Встреча завершилась крупной победой парижан со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте встречи – отличился Фабиан Руис, выведя парижан вперед. На 33-й минуте Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев.

На старте второго тайма отличился уже Килиан Мбаппе, а через семь минут французский форвард оформил дубль. Пятый гол в ворота Оливье Панталони влетел на 73-й минуте – мяч в свои ворота срезал Мохамед Юссуф.

На 77-й минуте парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Хакими. Всего через три минуты судья уравнял составы – с поля был удален Тома Мангани.

Чемпионат Франции

35-й тур

«ПСЖ» - «Аяччо» - 5:0 (2:0)

Голы: Руис, 22. Хакими, 33. Мбаппе, 47. Мбаппе, 54. Юссуф, 73 (автогол).

источник: «Советский спорт»
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