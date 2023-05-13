Гришин считает, что вылет «Торпедо» из РПЛ является закономерным результатом 

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу того, что «Торпедо» вылетит из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Отметим, что в субботу, 13 мая черно-белые потерпели разгромное поражение от подопечных Владимира Федотова со счетом 0:3 в матче 27-го тура чемпионата России.

«ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» просто не было, потому что команда находится в разобранном состоянии. Вылет в первую лигу — абсолютно заслуженный, команда не укомплектована и играет не пойми в какой футбол», – приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Добавим, что проигрыш ЦСКА лишил «Торпедо» математических шансов остаться в Российской-Премьер Лиге на будущий сезон.

Московский клуб занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков после 27 проведенных матчей.