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Гришин считает, что вылет «Торпедо» из РПЛ является закономерным результатом 

«Автозаводцы» потеряли возможность сохранить прописку в высшем российском дивизионе после поражения от ЦСКА. 
13 мая 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу того, что «Торпедо» вылетит из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Отметим, что в субботу, 13 мая черно-белые потерпели разгромное поражение от подопечных Владимира Федотова со счетом 0:3 в матче 27-го тура чемпионата России.

«ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» просто не было, потому что команда находится в разобранном состоянии. Вылет в первую лигу — абсолютно заслуженный, команда не укомплектована и играет не пойми в какой футбол», – приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Добавим, что проигрыш ЦСКА лишил «Торпедо» математических шансов остаться в Российской-Премьер Лиге на будущий сезон.

Московский клуб занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков после 27 проведенных матчей.

источник: Metaratings.ru
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