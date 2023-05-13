«Реал» обыграл «Хетафе» и вышел на второе место в Ла Лиге

В Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьягу Бернабеу» состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Реал» принимал «Хетафе». Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

«Реал» после этой победы временно вышел на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 71 очко. У «Атлетико», располагающегося на третьей позиции, на два очка меньше и один матч в запасе.

«Хетафе» остается в зоне вылета, на 18-й строчке, имея в своем активе 34 очка.

Лидирует в чемпионате Испании «Барселона», набравшая 82 очка.

Чемпионат Испании

34-й тур

«Реал» – «Хетафе» – 1:0 (0:0)

Гол: Асенсио, 70.