Анчелотти высказался о плотном графике для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу жалоб наставника «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы, связанных со сложным графиком команды.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не может быть идеальный, так сложилось. Слишком много матчей для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первую игру во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

Напомним, что ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая в Англии. Первый матч завершился с ничейным счетом — 1:1.