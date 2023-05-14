Сульшер рассказал, как Фергюсон сначала раскритиковал его, а потом извинился за свои слова

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как его предшественник на этом посту сначала раскритиковал его, а потом извинился за свои слова.

«Единственный раз, когда Алекс Фергюсон извинился передо мной, был случай, когда я принял решение оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных. Фергюсон позвонил мне и извинился, он знает, как это сложно. Достаточно сложно быть главным тренером «Манчестер Юнайтед» без того, чтобы бывшие менеджеры пытались давать тебе советы», — цитирует Сульшера Manchester Evening News со ссылкой на The Athletic.

Сульшер был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год. За этот период команда сыграла 149 матчей, одержала 78 побед, 33 раза сыграла вничью и потерпела 38 поражений.