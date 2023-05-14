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Галтье высказался об освистывании Месси болельщиками «ПСЖ»

Лионель вернулся в состав после недолгого отстранения.
Галтье высказался об освистывании Месси болельщиками «ПСЖ»
14 мая 2023 08:54
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об освистывании нападающего команды Лионеля Месси во время матча 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо».

«Свист был. Но достаточно быстро большая часть стадиона позаботилась о том, чтобы заглушить их и поддержать Месси. Он весь матч оставался сосредоточенным на том, чтобы оживить игру и создать моменты. Он привык к подобному, потому что не раз в своей карьере попадал в сложные ситуации», - приводит слова Галтье Yahoo Sports.

Накануне «ПСЖ» разгромил «Аяччо» со счетом 5:0. Месси не отметился в этом матче результативными действиями.

«ПСЖ» после 35 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 81 очко.

источник: Yahoo! Sports
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