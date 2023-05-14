Анчелотти заявил, что Азару не хватает спортивной подготовки 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление нападающего команды Эдена Азара, а также защитника Ферлана Менди в матче 34-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных».

«Они оба преуспели. Им не хватает спортивной подготовки. Менди планировал отыграть 45 минут. Он чувствовал себя хорошо и мог бы продолжать, но я решил снять его. Азар тоже, 60 минут для футболиста, который мало выступал, было достаточно. Он внес свой вклад в команду», – приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

Добавим, что Азар присоединился к «Реалу» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он сыграл девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету Менди – 25 проведенных игр и одна результативная передача.