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Камавинга восстановится к матчу с «Манчестер Сити»

Игрок получил растяжение колена в матче с «Хетафе».
14 мая 2023 09:23
автор: Александр Евграфов

Футболист мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил растяжение колена в матче «Хетафе», но он будет готовиться к ответному полуфинальному матчу с «Манчестер Сити» в общей группе, сообщил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«У него было растяжение колена, но это только удар. Немного беспокоит его внутренняя часть, но он скоро поправится. В понедельник он уже будет тренироваться в общей группе с командой», - цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Камавинга был заменен на 84-й минуте матча с «Хетафе», прошедшего в субботу. Ответный матч «Реала» против «Манчестер Сити» пройдет в Англии 17 мая. Первый матч завершился вничью 1:1.

источник: ФК «Реал»
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