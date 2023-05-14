Камавинга восстановится к матчу с «Манчестер Сити»

Футболист мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил растяжение колена в матче «Хетафе», но он будет готовиться к ответному полуфинальному матчу с «Манчестер Сити» в общей группе, сообщил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«У него было растяжение колена, но это только удар. Немного беспокоит его внутренняя часть, но он скоро поправится. В понедельник он уже будет тренироваться в общей группе с командой», - цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Камавинга был заменен на 84-й минуте матча с «Хетафе», прошедшего в субботу. Ответный матч «Реала» против «Манчестер Сити» пройдет в Англии 17 мая. Первый матч завершился вничью 1:1.