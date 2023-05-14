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Аршавин признался, что его награда лучшему игроку УЕФА хранится у бывшей жены

Бывший российский футболист стал обладателем награды в составе «Зенита».
14 мая 2023 09:25
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о финальном матче команды в Кубке УЕФА в сезоне‑2007/08.

«С «Рейнджерс» было волнение, однако мне всегда нравилось играть при полных трибунах, наших болельщиков было достаточно, хорошее поле, хорошая команда. Чувствовалось, что соперник слабее, мы были фаворитами. Все говорило за то, что можно сыграть в хороший футбол и победить, что мы и сделали. Мне кажется, у меня приз лучшему игроку жена забрала, когда уходила. Наверное, у нее хранится», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что в финальном матче Кубка УЕФА «Зенит» одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 2:0. За сине-бело-голубых отличились Игорь Денисов и Константин Зырянов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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