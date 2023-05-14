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Лукаку считает, что «Интер» способен завоевать два трофея в текущем сезоне

«Нерадзурри» по-прежнему выступают в Лиге чемпионов и Кубке Италии.
14 мая 2023 09:35
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о целях команды на текущий сезон.

Отметим, что в матче 35-го тура миланский клуб одержал победу над «Сассуоло» со счетом 4:2.

«У нас все хорошо, мы забиваем много голов, каждый футболист выкладывается на полную, мы можем выиграть еще два трофея. У нас будет очень сложная игра во вторник, и мы должны к ней подготовиться. Сколько я хочу играть? Как и все, но выбор за команду должен делать тренер, я выступаю за «Интер», если я нужен», — приводит слова Лукаку клубная пресс-служба.

Напомним, что 16 мая «Интеру» предстоит ответный матч с «Миланом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Первую игру команда Симоне Индзаги выиграла со счетом 2:0.

24 мая черно-синие сыграют финальный матч Кубка Италии с «Фиорентиной».

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