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Гончаренко уверен, что команды РПЛ устали от большого количества игр 

В чемпионате России состоялась 27 туров.
14 мая 2023 09:58
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 27-го тура РПЛ, в котором его команда одержала победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

«Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но лёгкую победу никто не ждал. По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше», – приводит слова Гончаренко пресс-служба екатеринбургской команды.

Добавим, что в данный момент «Урал» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 27 проведенных встреч.

17 мая подопечные Гончаренко сыграют в финале Пути регионов Кубка России с «Краснодаром».

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