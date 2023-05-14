Гончаренко уверен, что команды РПЛ устали от большого количества игр 

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 27-го тура РПЛ, в котором его команда одержала победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

«Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но лёгкую победу никто не ждал. По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше», – приводит слова Гончаренко пресс-служба екатеринбургской команды.

Добавим, что в данный момент «Урал» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 27 проведенных встреч.

17 мая подопечные Гончаренко сыграют в финале Пути регионов Кубка России с «Краснодаром».