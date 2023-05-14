ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мирзов: частая смена тренеров влияет на «Химки» и их результат

Андрей Талалаев - пятый тренер команды в сезоне.
Мирзов: частая смена тренеров влияет на «Химки» и их результат
14 мая 2023 10:00
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что частая смена тренеров негативно сказывается на результатах подмосковной команды.

«Талалаев в этом сезоне — пятый тренер. К сожалению, частая смена тренеров влияет на команду и результат. Потому что приходит один специалист и ставит свой футбол. Потом приходит другой со своим видением. И эта головоломка нам мешает. Поэтому мы в такой ситуации», - приводит слова Мирзова Sport24.

«Химки» за три тура до конца сезона Российской Премьер-лиги с 18 очками располагаются в зоне вылета из элиты российского футбола.

источник: Sport24.ru
Владимир Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»
Экс-футболист «Спартака» считает, что причина неудач кроется в тренере.
14.05.2023 10:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
Почеттино станет главным тренером «Челси» в ближайшие дни
Детали контракта согласованы с руководством клуба.
14.05.2023 10:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мирзов: частая смена тренеров влияет на «Химки» и их результат
Мирзов: частая смена тренеров влияет на «Химки» и их результат
Андрей Талалаев - пятый тренер команды в сезоне.
14.05.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гончаренко уверен, что команды РПЛ устали от большого количества игр 
В чемпионате России состоялась 27 туров.
14.05.2023 09:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лукаку считает, что «Интер» способен завоевать два трофея в текущем сезоне
«Нерадзурри» по-прежнему выступают в Лиге чемпионов и Кубке Италии.
14.05.2023 09:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Аршавин признался, что его награда лучшему игроку УЕФА хранится у бывшей жены
Бывший российский футболист стал обладателем награды в составе «Зенита».
14.05.2023 09:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Камавинга восстановится к матчу с «Манчестер Сити»
Игрок получил растяжение колена в матче с «Хетафе».
14.05.2023 09:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Анчелотти заявил, что Азару не хватает спортивной подготовки 
Бельгиец выступает за королевский клуб с 2019 года.
14.05.2023 08:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Галтье высказался об освистывании Месси болельщиками «ПСЖ»
Галтье высказался об освистывании Месси болельщиками «ПСЖ»
Лионель вернулся в состав после недолгого отстранения.
14.05.2023 08:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика