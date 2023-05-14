Мирзов: частая смена тренеров влияет на «Химки» и их результат

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что частая смена тренеров негативно сказывается на результатах подмосковной команды.

«Талалаев в этом сезоне — пятый тренер. К сожалению, частая смена тренеров влияет на команду и результат. Потому что приходит один специалист и ставит свой футбол. Потом приходит другой со своим видением. И эта головоломка нам мешает. Поэтому мы в такой ситуации», - приводит слова Мирзова Sport24.

«Химки» за три тура до конца сезона Российской Премьер-лиги с 18 очками располагаются в зоне вылета из элиты российского футбола.