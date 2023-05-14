Почеттино станет главным тренером «Челси» в ближайшие дни

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино станет главным тренером в ближайшие несколько дней, однако к работе приступит только в июне, сообщает журналист Фабрисио Романо.

По данным источника, команду до конца сезона доведет Фрэнк Лэмпард. В настоящее время с руководством клуба ведется обсуждение деталей контракта, а также трансферная политика клуба в ближайшие недели и во время летнего трансферного окна.

В чемпионате Англии «Челси» осталось провести три мачта. После 35 туров «синие» располагаются на 11-м месте, завоевав 40 очков, и потеряв все шансы на участие в еврокубках в следующем сезоне.

Предыдущим местом работы Почеттино был французский «Пари Сен-Жермен», с которым специалист стал чемпионом Франции.