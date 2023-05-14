Владимир Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о выступлениях «красно-белых» в Российской Премьер-лиге, раскритиковав главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.

«Спартак», набрав 50 очков в 27 встречах, располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.