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Владимир Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»

Экс-футболист красно-белых считает, что причина неудач кроется в тренере.
Владимир Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»
14 мая 2023 10:22
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о выступлениях «красно-белых» в Российской Премьер-лиге, раскритиковав главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.

«Спартак», набрав 50 очков в 27 встречах, располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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