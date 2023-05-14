Хавбек «Челси» Канте выбыл до конца сезона

Хавбек «Челси» Н'Голо Канте может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной на тренировке команды, сообщил главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

«У него появились болезненные ощущения в паховой области. По предварительным прогнозам, он выбыл на пару недель. Все понимают, что это означает», - цитирует Лэмпарда Talksport.

Футболист уже пропустил большую часть сезона из-за полученной травмы подколенного сухожилия. На счету 32-летнего француза в этом сезоне только 9 матчей в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.

В чемпионате Англии «Челси» осталось провести три мачта. После 35 туров «синие» располагаются на 11-м месте, завоевав 40 очков, и потеряв все шансы на участие в еврокубках в следующем сезоне.

В 37-м туре 21 мая «Челси» сыграет в гостях с лидером чемпионата «Манчестер Сити».