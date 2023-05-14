Рюдигер сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер примет участие в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», заявил главный тренер Карло Анчелотти.

«Он устал, я дал возможность ему отдохнуть, чтобы он был готов к среде. Он сыграет. Не знаю, сколько минут, но он будет играть», - цитирует Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

Ответный матч «Реала» против «Манчестер Сити» пройдет в Англии 17 мая. Первый матч завершился вничью 1:1.

«Реал» в 34 матчах набрал 71 очко и занимает второе место в чемпионате Испании, отставая на 9 очков от «Барселоны», которая уже в этом туре может оформить чемпионство.