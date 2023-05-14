Тен Хаг оценил выступление Гарначо в матче против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре форварда Алехандро Гарначо в матче 36-го тура чемпионата Англии, в котором «красные дьяволы» одержали победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0.

«Вы сами все видели. Он вышел на поле и сделал все почти идеально, забил отличный гол, который придаст ему уверенности. Для нас хорошо, что он вернулся, потому что он может оказать влияние на оставшуюся часть сезона», – приводит слова нидерландского специалиста пресс-служба английской команды.

Напомним, что Гарначо числится в академии «Манчестер Юнайтед» с 2020-го года. В нынешнем сезоне за команду тен Хага он сыграл 32 матча, забил пять голов и отдал пять результативных передач.