Серб Главчич рассказал, когда вернется к вопросу получения гражданства РФ

Сербский полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич высказался о процессе получения российского гражданства.

«Не могу ничего сказать по этому вопросу. Сейчас могу говорить только по поводу футбола, игры. Не разговаривал с руководством на этот счет. В конце сезона поговорим, что и когда», - приводит слова Главчича «Спорт-Экспресс».

Главчич выступает за «Химки» с 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги на счету сербского футболиста 14 матчей за подмосковную команду, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу.