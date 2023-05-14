ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Торпедо» рассказал о своем решении отстранить Савичева от тренировочного процесса

Руководитель команды взял на себя ответственность за кадровые решения.
14 мая 2023 10:58
автор: Александр Евграфов

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что это он, а не главный тренер Жозеп Клотет принял решение об изменении обязанностей Николая Савичева в команде.

«Это было мое решение предложить Николай Николаевичу Савичеву помочь формировать состав на следующий сезон. Он принял это предложение. Мы работаем над этим каждый день», - приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Клотет отстранил Николая Савичева от тренировочного процесса, затем пресс-служба автозаводцев опровергла эту информацию.

Савин также опроверг слухи о том, что эксцентричное поведение Клотета, которое выражается в удалениях, отстранении игроков связано с его желанием покинуть клуб.

«Торпедо», набрав в 27 играх чемпионата России, 13 очков покинуло Российскую премьер-лигу.

источник: «Спорт-Экспресс»
Орещук заявил, что «Динамо» может проиграть «Ахмату» из-за собственных ошибок 
Матч между футбольными клубами состоится сегодня, 14 мая.
14.05.2023 11:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент «Торпедо» рассказал о своем решении отстранить Савичева от тренировочного процесса
Руководитель команды взял на себя ответственность за кадровые решения.
14.05.2023 10:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Серб Главчич рассказал, когда вернется к вопросу получения гражданства РФ
Хавбек «Химок» хочет получить российский паспорт.
14.05.2023 10:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тен Хаг оценил выступление Гарначо в матче против «Вулверхэмптона»
Манкунианы обыграли соперника со счетом 2:0.
14.05.2023 10:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рюдигер сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Защитник команды пропустил матч чемпионата Испании с «Хетафе».
14.05.2023 10:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хавбек «Челси» Канте выбыл до конца сезона
Травмы продолжают преследовать футболиста.
14.05.2023 10:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Владимир Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»
Владимир Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»
Экс-футболист красно-белых считает, что причина неудач кроется в тренере.
14.05.2023 10:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
Почеттино станет главным тренером «Челси» в ближайшие дни
Детали контракта согласованы с руководством клуба.
14.05.2023 10:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мирзов: частая смена тренеров влияет на «Химки» и их результат
Мирзов: частая смена тренеров влияет на «Химки» и их результат
Андрей Талалаев - пятый тренер команды в сезоне.
14.05.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика