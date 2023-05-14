Президент «Торпедо» рассказал о своем решении отстранить Савичева от тренировочного процесса

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что это он, а не главный тренер Жозеп Клотет принял решение об изменении обязанностей Николая Савичева в команде.

«Это было мое решение предложить Николай Николаевичу Савичеву помочь формировать состав на следующий сезон. Он принял это предложение. Мы работаем над этим каждый день», - приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Клотет отстранил Николая Савичева от тренировочного процесса, затем пресс-служба автозаводцев опровергла эту информацию.

Савин также опроверг слухи о том, что эксцентричное поведение Клотета, которое выражается в удалениях, отстранении игроков связано с его желанием покинуть клуб.

«Торпедо», набрав в 27 играх чемпионата России, 13 очков покинуло Российскую премьер-лигу.