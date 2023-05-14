Орещук заявил, что «Динамо» может проиграть «Ахмату» из-за собственных ошибок 

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о предстоящем матче московского клуба против «Ахмата» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Мне кажется, что «Динамо» будет играть на победу, но команде в нынешней ситуации будет очень тяжело собраться. Сегодня команда не будет играть от обороны. Но здесь можно попасть в ловушку — «Ахмат» здорово выбегает в контратаки, а у «Динамо» крайние защитники очень плохо садятся в оборону. Команде Славиши Йокановича будет тяжело», – приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» примет на своем поле «Ахмат» в воскресенье, 14 мая. Начало матча – 16:30 по московскому времени.