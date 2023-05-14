Мостовой считает, что РПЛ не заслуживает входить в пятерку лучших чемпионатов

Бывший игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Первые пять топ-чемпионатов мы не берем. Во Франции очень сложно, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее — во Франции или Испании. Есть Португалия, Голландия. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года. Понятное дело, что в первую пятерку мы никогда не попадем. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в данный момент Россия располагается на 18-й строчке в таблице коэффициентов УЕФА.

Добавим, что весной прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.