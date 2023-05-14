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Экс-менеджер «Зенита» вспомнил, как разбудил игроков в автобусе перед финалом Кубка УЕФА

Все дело в постоянных эфирах федеральных каналов.
14 мая 2023 11:24
автор: Александр Кожевников

Бывший руководитель отдела «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов вспомнил, как он общался с журналистами перед финалом Кубка УЕФА в 2008 году.

«Период работы в «Зените» ― самые счастливые годы моей жизни. Хотя та жизнь каждый день начиналась в восемь утра с первым звонком от журналиста, а заканчивалась с последним – в час ночи. Кстати, как раз в день финала Кубка УЕФА был пик ― телефон не умолкал, приходилось выходить в эфир различных телеканалов. Помню, мы ехали в автобусе с командой на предматчевые мероприятия, все в салоне были полусонные, а меня попросили выйти в эфир НТВ. К сожалению, я нарушил сон многих, потому что мне пришлось громко прокричать: «Уважаемые телезрители, приветствую вас из Манчестера!», - приводит слова Блинова «Чемпионат».

Санкт-петербургский клуб одержал победу в Кубке УЕФА, обыграв в финале шотландский «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:0. В августе 2008 года «Зенит» завоевал Суперкубок УЕФА, оказавшись сильнее английского «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Это самый крупный успех команды из Северной столицы в еврокубках в истории.

источник: Чемпионат.com
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