«Реал» не намерен приобретать Мбаппе ближайшим летом

Руководство «Реала» не собирается проводит переговоры с «ПСЖ» о переходе форварда Килиана Мбаппе в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, «сливочные» не хотят платить парижскому клубу за трансфер французского игрока и могут рассмотреть покупку 24-летнего футболиста в 2024 году. Сообщается, что в Мадриде делают ставку на Винисиуса и считают его ключевым игроком команды.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 40 матчей, забил 38 голов и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.