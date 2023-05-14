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«Реал» не намерен приобретать Мбаппе ближайшим летом

Мадридский клуб не желает платить «ПСЖ» за трансфер француза в данный момент.
«Реал» не намерен приобретать Мбаппе ближайшим летом
14 мая 2023 11:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Руководство «Реала» не собирается проводит переговоры с «ПСЖ» о переходе форварда Килиана Мбаппе в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, «сливочные» не хотят платить парижскому клубу за трансфер французского игрока и могут рассмотреть покупку 24-летнего футболиста в 2024 году. Сообщается, что в Мадриде делают ставку на Винисиуса и считают его ключевым игроком команды.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 40 матчей, забил 38 голов и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

источник: Marca
«Реал» не намерен приобретать Мбаппе ближайшим летом
«Реал» не намерен приобретать Мбаппе ближайшим летом
Мадридский клуб не желает платить «ПСЖ» за трансфер француза в данный момент.
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