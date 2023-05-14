Геркус назвал причины вылета «Торпедо» из РПЛ 

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением по поводу вылета клуба из чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Вылет «Торпедо» логичен? В целом, да. Много неудачных решений сделано. При Андрее Викторовиче Талалаеве крупно не проигрывали в отличие от Клотета. Ошибка руководства была в увольнении Талалаева, который наладил игру и стал набирать очки, показав качество. Вдобавок, несостоявшийся переход Дзюбы. Фатальная ошибка», – приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Добавим, что после поражения от ЦСКА со счетом 0:3 «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ.

Московский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков после 27 встреч.