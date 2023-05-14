Спортивный директор «Оренбурга» сообщил о подписании контракта с Мансильей

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб подписал контракт с нападающим Брайаном Мансильей.

«Наши юристы с юристами «Расинга» готовят трансфер. Со своей стороны мы уже контракт подписали, отправили бумаги «Расингу», теперь они их должны подписать. Ждем их подписи и после этого все», - цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Мансилья подпишет контракт с российским клубом. Соглашение будет рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист выступает в составе «Оренбурга» на правах аренды. Он записал на свой счет четыре гола и семь результативных передач в 23 встречах.