Защитник «Ахмата» Нижич выбыл до конца сезона

Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, сообщается в Telegram-канале команды.

Несмотря на травму, Нижич провел на поле весь матч. После игры в результате обследования у хорватского футболиста было диагностирована травма коленного сустава. Спортсмен отправится на родину, чтобы провести курс лечения и реабилитации.

Нижич выступает за «Ахмат» с 2018 года, его контракт истекает после окончания этого сезона. Всего за команду хорват провел 92 матча.