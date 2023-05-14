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Защитник «Ахмата» Нижич выбыл до конца сезона

Матч 25-го тура чемпионата России против ЦСКА футболист уже провел травмированным.
14 мая 2023 12:30
автор: Александр Евграфов

Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, сообщается в Telegram-канале команды.

Несмотря на травму, Нижич провел на поле весь матч. После игры в результате обследования у хорватского футболиста было диагностирована травма коленного сустава. Спортсмен отправится на родину, чтобы провести курс лечения и реабилитации.

Нижич выступает за «Ахмат» с 2018 года, его контракт истекает после окончания этого сезона. Всего за команду хорват провел 92 матча.

источник: ФК «Ахмат»
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