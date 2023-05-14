Президент «Аль-Хиляля» высказался о возможном переходе Месси в клуб

Президент «Аль-Хиляля» Фахад Бин Саад Бин Нафель поделился мнением о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в саудовскую команду.

«Не спрашивайте меня о Месси. Я не дам никаких новостей. Если появится что-то официальное, вы увидите это в пресс-службе», — приводит слова Бин Нафеля Goal.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Добавим, что Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В текущем сезоне за парижский клуб он провел 38 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его соглашение с красно-синими истекает ближайшим летом.