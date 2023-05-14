Мирзов ответил на вопрос о продолжении карьеры в «Химках»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался о своем будущем в составе подмосковной команды.

«Нужно сейчас решать задачи, которые стоят перед командой — остаться в РПЛ. Потом будем думать и разговаривать. Если задачу решить не удастся? Посмотрим. Это другой разговор. У меня контракт до конца сезона, а дальше будем смотреть. Пока ничего не могу сказать», - приводит слова Мирзова «Спорт-Экспресс».

Мирзов выступает в составе подмосковного клуба с лета 2022 года. Он перешел в состав этой команд из «Спартака» на правах свободного агента.

«Химки» после 27 туров РПЛ находятся в зоне вылета, уступая пять очков «Пари НН», находящемуся в зоне стыковых матчей.