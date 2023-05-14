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Мамин рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России 

Игрок «Урала» считает, что доминирование питерского клуба не вредит РПЛ.
14 мая 2023 12:41
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Урала» Артем Мамин поделился мнением по поводу того, кто может конкурировать с «Зенитом» в чемпионате России.

Отметим, что ранее сине-бело-голубые досрочно завоевали пятый титул РПЛ подряд.

«Гегемония «Зенита» не вредит чемпионату. Кто сможет прервать ее? «Урал». Сложно сказать, когда у них появятся конкуренты. В команде собраны сильные игроки, выстроена грамотная система игры. За счет такого сильного соперника многие клубы в России прогрессируют», — приводит слова Мамина «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно завоевал пятое чемпионство кряду. «Урал» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 30 очков после 27 матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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