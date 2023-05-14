«Опустошение». Полузащитник «Торпедо» Енин - о вылете из РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин высказался о вылете столичной команды из Российской Премьер-лиги.

«После игры с ЦСКА было опустошение, потому что потеряли последние шансы на спасение. В принципе ещё до матча понимали, что выжить будет тяжело. Но хотелось верить до последнего и в этой встрече выложиться на максимум. Но не получилось этого сделать. Сейчас вылет «Торпедо» грустно воспринимать», - приводит слова Енина «Чемпионат».

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

После этого поражения «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.