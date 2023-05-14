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Дзюба не попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

Российский форвард не отправился с командой на выезд в Самару. 
Дзюба не попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»
14 мая 2023 12:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Локомотива» определились со стартовыми составами команд на матч 27-го тура РПЛ.

Отметим, что очная встреча состоится на стадионе «Самара Арена». Начало матча – 14:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Витюгов, Гарре, Цыпченко, Шитов.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано.

Нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба пропускает встречу из-за повреждения, полученного в матче прошлого тура с «Сочи».

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 26 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

источник: «Советский спорт»
Дзюба не попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»
Дзюба не попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»
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