Осинькин: Писарский был оштрафован после удаления в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состав команды на матч 27-го тура Российской Премьер-лиги с московским «Локомотивом».

«У нас давно нет большой группы футболистов. Часть игроков, которые меняли травмированных, адаптировались. Мы с конца марта в таком состоянии. Будем работать, играть. Несмотря на то что мы мало брали очков, мы почти все игры провели качественно. Где-то даже вдесятером. Есть проблемы, надо находить их решения. Писарский был оштрафован после удаления. Я думаю, он понял свою ответственность. Ему надо развиваться. Важно, какие он сделает выводы. Сегодня Шитов будет выполнять функции нападающего. От него требуются голы», - приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Писарский был удален в матче с «Краснодаром», из-за чего и пропускает этот матч.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 14 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» располагается на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Крылья Советов» с 25 очками находятся на 12-й позиции.